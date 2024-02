Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Pkw-Rädern

In der Zeit zwischen Donnerstag, 8. Februar 2024, 16.00 Uhr und Freitag, 8.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Radsatz von einem Audi A6 Avant, welcher auf einem Parkplatz in der Stapelfelder Kirchstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Samstag, 3. Februar 2024, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein verschlossenes, silbernes E-Bike der Marke Raleigh Dover, welches am Bahnhof beim Fahrradständer stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Auf Zigaretten abgesehen

Am Freitag, 9. Februar 2024, gegen 18.10 Uhr, betrat ein bislang Unbekannter unbefugt den Lagerbereich eines Discounters in der Straße Am Mühlencenter und brach dort das Zigarettendepot auf. Beim Versuch, mehrere Zigarettenstangen zu entwenden, wurde er durch eine Zeugin bemerkt und flüchtete ohne Diebesgut aus dem Discounter. Die Person soll schlank, ca. 165 bis 170 cm groß und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine olivgrüne Jacke und Jeans. Seine Haare wurden als auffällig lockig bzw. wuschelig beschrieben und er soll einen dunklen Hauttyp haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Zwischen Donnerstag, 8. Februar 2024, 18.00 Uhr und Freitag, 9. Februar 2024, 11.30 Uhr, beschädigte und zerkratzte eine bislang unbekannte Person Teile der Fahrzeugfront eines Mercedes Benz E300, welcher auf dem Gelände eines Autohauses in der Otto-Hahn-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 9. Februar 2024, um 6.15 Uhr, befuhr eine 54-jährige Autofahrerin mit einem Nissan Juke die Molberger Straße in Richtung Molbergen. In einer dortigen Rechtskurve kam ihr eine unbekannte Person in einem weißen Pkw zu weit entgegen und die Außenspiegel beider Fahrzeuge kollidierten. Ohne Anzuhalten, soll sich die andere Person von der Unfallstelle entfernt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 9. Februar 2024, um 14.45 Uhr fuhr eine 59-jährige Autofahrerin aus Essen (Oldenburg) von einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes nach links auf die Alte Cloppenburger Straße. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 27-jährigen Autofahrerin aus Essen (Oldenburg), die die Alte Cloppenburger Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Diese wollte hier ihrerseits nach links auf den Parkplatz abbiegen. Es kam zur Kollision, wobei beide Personen leicht verletzt wurden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Donnerstag, 8. Februar 2024, 18.00 Uhr und Freitag, 9. Februar 2024, 15.37 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw vermutlich beim Rangieren einen Mercedes B200, welcher am Straßenrand stadtauswärts im Kessener Weg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

