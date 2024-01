Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in der Fräulein-Marien-Straße in Jever

Jever (ots)

Am Sonntag den 21.01.2024 zerstörten Unbekannte in der Zeit von 07:30 Uhr bis 10:00 Uhr die Heckscheibe eines Pkw, der in der Fräulein-Marien-Straße in Jever geparkt war.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461 799-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell