Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Voslapp - Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise an die Polizei in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Samstag, 08:00 Uhr, bis Sonntag, 14:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Flutstraße im Bereich der Hunrichsstraße/Tiaksstraße ein, und durchsuchten die Räumlichkeiten. Stehlgut ist nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zeitraum im Bereich des Tatortes auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder weitere Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

