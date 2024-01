POL-WHV: Unfallflucht im Doraweg in Wilhelmshaven - Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an die Polizei in Wilhelmshaven

Sande (ots) - Am Sonntagnachmittag, den 21.01.2024, befuhr der Fahrer eines schwarzen Pkw Mercedes in Sande die Industriestaße aus Richtung Mariensiel in Fahrtrichtung Deichstraße. Der Fahrzeugführer war zuvor aufgefallen, da er in Schlangenlinie fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrspur geraten war, wobei ...

