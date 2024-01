Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Alkoholeinfluss und in Schlangenlinien in Sande unterwegs - 53-Jähriger leistet zudem Widerstand - Polizei sucht Zeugen, die dem Pkw ausweichen mussten

Sande (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 21.01.2024, befuhr der Fahrer eines schwarzen Pkw Mercedes in Sande die Industriestaße aus Richtung Mariensiel in Fahrtrichtung Deichstraße. Der Fahrzeugführer war zuvor aufgefallen, da er in Schlangenlinie fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrspur geraten war, wobei entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Die Kontrolle erfolgte am Bahnhof in Sande, wobei die Beamten der Polizei Jever eine erhebliche Alkoholeinwirkung bei dem 53-jährigen Fahrzeugführer feststellten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,16 Promille, so dass die Beamten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315 c StGB einleiteten und eine Blutprobenentnahme anordneten. Da der Fahrer beim Verlassen seines Pkw Widerstand leistete, wurde gegen ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zeugen des Vorfalles, insbesondere die Fahrzeugführer*innen, die dem Mercedes ausweichen mussten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell