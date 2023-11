Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (19.11.2023) brach ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Johann-Sebastian-Bach-Weg in Erdmannhausen ein. Der Einbrecher schlug die Scheibe einer Terrassentür ein und verschaffte sich so Zugang ins Innere. Anschließend durchwühlte der Täter diverse Möbelstücke und dürfte auch verschiedene Wertgegenstände gestohlen haben. Näheres hierzu steht derzeit jedoch noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell