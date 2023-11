Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Einbruch in der Schillerstraße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täte brachen am Sonntag (19.11.2023) zwischen 17:20 Uhr und 18:10 Uhr in ein Wohnhaus in der Schillerstraße in Altdorf ein. Über ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich die Täter mutmaßlich Zutritt zum Gebäude und durchsuchten im Anschluss sämtliche Wohnräume. Hierbei erbeuteten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Ob noch weiteres Diebesgut ihnen in die Hände fiel, ist neben der entstandenen Schadenshöhe noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell