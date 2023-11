Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1015, Renningen - Pkw überschlägt sich und landet im Gleisbett

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.11.2023) gegen 06:15 Uhr verunfallte auf der K1015 auf Höhe Renningen ein Audi alleinbeteiligt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw in einer leichten Linkskurve in Fahrtrichtung Malmsheim nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im angrenzenden Gleisbett zum Stehen. Eine herannahende S-Bahn konnte noch rechtzeitig abbremsen. Sowohl der 23-jährige Fahrer des Audi als auch dessen 30-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall augenscheinlich unverletzt, wurden dennoch zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die K1015 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Gleisverkehr zwischen Renningen und Maichingen wurde in dieser Zeit ebenfalls ausgesetzt. Insgesamt waren drei Streifenwagen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, ein Fahrzeug der Bundespolizei sowie die Feuerwehr Renningen und der Rettungsdienst im Einsatz.

