POL-LB: Leonberg-Gebersheim: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, 18.11.2023, zwischen Nachmittag und den frühen Abendstunden verschafften sich bislang unbekannte Täter in Gebersheim im Bereich der Sportanlagen Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendeten hochwertigen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152/605-0 oder per E-Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

