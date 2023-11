Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Versuchter Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (19.11.2023), gegen 1:00 Uhr in der Früh, versuchten zwei unbekannte Täter sich Zugang zu einem Haus in der Friedrich-Grimm-Straße zu verschaffen. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete die Täter wie sie einen Rollladen nach oben schoben. Nachdem er die zwei Personen ansprach, flüchteten diese in Richtung Löchgauer Straße. Die beiden männlichen Personen werden auf 20 bis 40 Jahre alt geschätzt. Eine Person trug eine dunkle Kapuzenjacke, die andere Person eine Fleecejacke. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum versuchten Einbruch geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142/405-0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

