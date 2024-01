Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 19. - 21.01.2024

Wilhelmshaven (ots)

Fahrzeugführer rutscht glättebedingt in Straßengraben

Am 19.02.2024, gegen 05:00 Uhr, ereignet sich in Schortens, auf der Roffhausener Landstraße, kurz hinter der Einmündung zur Göttinger Straße, glättebedingt ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Sande verliert hier alleinbeteiligt und glättebedingt, die Kontrolle über seinen Pkw, kollidiert zunächst mit einem Baum und rutscht anschließend in den gegenüberliegenden Straßengraben. Der Fahrzeugführer wird bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt.

Glätteunfall auf der B210

Am 19.02.2024, gegen 07:00 Uhr, befährt eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus Jever den linken Fahrstreifen der B210. Zwischen der Anschlussstelle Schortens und der Anschlussstelle A29/Kreuz-Wilhelmshaven kommt sie, aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Fahrzeug eines 54-jährigen Fahrzeugführers aus Schortens, welcher in gleicher Höhe den rechten Fahrstreifen befuhr. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Die Unfallbeteiligten bleiben unverletzt.

Mehrere Sachbeschädigungen in der Innenstadt von Jever

Am 20.01.2024, gegen ca. 08:00 Uhr, kommt es in Jever, im Bereich der Schlachtstraße, zu mehreren Sachbeschädigungen. Es werden insgesamt drei Fensterscheiben von Wohnobjekten sowie eine Heckscheibe eines Pkw mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeworfen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Hooksieler Betrieb

Im Zeitraum vom vermutlich 19.01.2024, 18:00 Uhr, bis 20.01.2024, 12:00 Uhr, wird die Nebeneingangstür zum Bürotrakt einer Firma im Berghamm in Wangerland, OT Hooksiel, mit einem unbekannten Gegenstand eingeworfen. Anschließend verschafft sich die unbekannte Täterschaft Zutritt zu den Büroräumlichkeiten, verlässt das Objekt jedoch unerkannt ohne Diebesgut. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/7449-0 zu melden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr aufgrund von Alkohol

Am 21.01.2024, gegen 00:20 Uhr, wird durch mehrere Beamte des PK Jever, der Durchgangsverkehr in Schortens, in Höhe einer Tankstelle an der alten Bundesstraße, kontrolliert. Die uniformierten Beamten sind mit Warnwesten bekleidet und der Bereich des Kontrollortes ist durch Leuchmittel ebenfalls zusätzlich gesichert.

Zum oben genannten Zeitpunkt wollen die Beamten einen Kastenwagen mit Wilhelmshavener Kennzeichen kontrollieren. Dem Fahrzeug werden eindeutige Signale zum Anhalten gegeben, doch der Fahrzeugführer verlangsamt seine Fahrt nicht, so dass zwei Beamte im letzten Moment zur Seite springen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein unmittelbar zur Verfolgung eingesetzter Funkstreifenwagen kann das Fahrzeug wenig später zum Anhalten bewegen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer stark unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ihm wird der Fahrzeugschlüssel abgenommen und eine Blutprobe wird angeordnet. Darüber hinaus wird der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell