Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Firmen-Einbrecher beschädigen Glasfront und brechen Tresor auf

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch 23:15 Uhr und Donnerstag 06:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma auf der Straße "An der Landwehr" in Kaldenkirchen ein. Dabei brachen sie gewaltsam eine Scheibe der Glasfront des Verkaufsraums auf und gelangten ins Gebäude. Dort wurden sämtliche Räume durchsucht und weitere Türen gewaltsam geöffnet. Zudem wurde ein Tresor aufgebrochen. Es entstand hoher Sachschaden. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02162/377-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. /tk (1074)

