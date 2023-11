Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Einbruch in Einfamilienhaus - unbekannte Täter brechen Glastür auf

Brüggen (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Zeit zwischen 17:15 und 19:30 Uhr auf dem Birkenweg in Brüggen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang, indem sie mit einem Pflasterstein die Glastür eines Wintergartens beschädigten. Eine weitere Tür wurde vermutlich aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume im Haus und entfernten sich danach unerkannt. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht anwesend. Zur Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02162/377-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. /tk (1072)

