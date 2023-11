POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Schrank in Flüchtlingsunterkunft brennt - drei Personen leicht verletzt

Willich (ots) - Bei einem Einbruch in eine Grundschule an der Lorenz-Schmitz-Straße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine EC-Karte entwendet worden. Am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr war der Einbruch bemerkt worden. Unbekannte waren in der Zeit seit 20 Uhr am Mittwochabend durch ein Fenster eingedrungen. Sie durchwühlten Sekretariat und Lehrerzimmer, nahmen am Ende eine EC-Karte mit. Hinweise auf ...

