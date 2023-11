Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Einbruch in Einfamilienhaus - Bewohnerin überrascht zwei Täter

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Donnerstagabend traf eine Bewohnerin um 18:15 Uhr beim Betreten ihres Hauses auf dem Finkenweg in St. Tönis auf zwei Einbrecher. Beide Täter flüchteten daraufhin sofort durch eine Terrassentür, die sie zuvor gewaltsam geöffnet hatten, um in das Haus zu gelangen. An der Tür konnten Hebelspuren und eine beschädigte Scheibe festgestellt werden. Zu den beiden dunkel gekleideten Tätern liegt keine weitere Beschreibung vor. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte das Duo nicht mehr aufgefunden werden. Zur Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02162/377-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. /tk (1073)

