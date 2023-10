Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in einer Elektrounterverteilung - großflächige Verrauchung eines Mehrfamilienhauses

Essen-Horst, Hermann-Rotthäuser-Straße, 22.10.2023, 04:14 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde heute Morgen um 04:14 Uhr über den Notruf 112 zu einer Verrauchung in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Horst alarmiert. In der 3. Etage des achtgeschossigen Gebäudes ist es zu einem Brand in einer im Flur befindlichen Elektrounterverteilung gekommen. Das Feuer selbst konnte schnell mit einem Kohlendioxid-Feuerlöscher gelöscht werden. Der Brandrauch hatte sich allerdings auf alle über der Brandetage liegenden Flurbereiche ausgebreitet. Zur Entrauchung wurden 4 Trupps unter Atemschutz mit mehreren Hochleistungslüftern eingesetzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. 2 Personen wurden während des Einsatzes in Ihren Wohnungen betreut. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Horst-Eiberg, dem Führungsdienst, sowie dem Rettungsdienst für rund zwei Stunden im Einsatz. (JWac)

