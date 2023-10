Feuerwehr Essen

FW-E: Notbremsung eines Linienbusses - mehrere verletzte Personen

Essen-Bergeborbeck, Bottroper Straße, 11.10.2023, 16:45 Uhr (ots)

Der Leitstelle der Feuerwehr Essen wurde heute, 11.10.2023, aufgrund einer Notbremsung eines Linienbusses mehrere verletzte Personen gemeldet. Sofort wurden mehrere Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeuge zur Einsatzstelle nach Essen-Bergeborbeck entsandt. Die ersten Einsatzkräfte verschafften sich zügig einen Überblick über die Anzahl der betroffenen Personen und alarmierten umfangreich weitere Rettungsdienstkräfte. Insgesamt wurden im Einsatzverlauf sieben Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und der Leitende Notarzt der Stadt Essen eingesetzt. Dabei unterstütze die Feuerwehr Bottrop mit einem Rettungswagen den Einsatz. Nachdem alle Patienten rettungsdienstlich versorgt und durch die anwesenden Notärzte gesichtet waren, wurden diese in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschfahrzeug, sowie zur Koordinierung des Einsatzes, mit dem Führungsdienst der Feuerwehr in den Einsatz eingebunden. Was die Ursache für das Bremsmanöver war, wird durch die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Essen waren mit sechs Rettungswagen, zwei Notärzten, dem Leitenden Notarzt, einem Löschfahrzeug, sowie dem Führungsdienst der Feuerwehr für rund eineinhalb Stunden im Einsatz. (CS)

