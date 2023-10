Feuerwehr Essen

FW-E: Brandserie auf dem ehemaligen "Kutel-Gelände" setzt sich fort

Essen-Altenessen-Süd, Palmbuschweg, 11.10.2023, 16:11 Uhr (ots)

Heute, am 11.10.2023, wurde die Essener Feuerwehr erneut zu einer starken Rauchentwicklung in den Palmbuschweg, auf das ehemalige Gelände der Firma Kutel alarmiert. Bereits beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung im Bereich eines leerstehenden Gebäudes fest. Schnell stellte sich heraus, dass Unrat in Brand geraten ist. Durch den Einsatz von zwei Trupps unter Atemschutz, welche handgeführte Strahlrohre einsetzten, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Um eine Rückzündungsgefahr auszuschließen, setzte die Feuerwehr Schaumittel ein. Vorsorglich wurde das Gelände auf weitere Brandstellen abgesucht. In der Vergangenheit war die Feuerwehr Essen bereits mehrfach auf dem verlassenen Gelände im Einsatz, wie u.a. der Pressemitteilungen vom 28.09.2023, zu entnehmen ist. Eine Brandursachenermittlung wird durch die Polizei durchgeführt. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, dem Führungsdienst, sowie dem Rettungsdienst für rund eine Stunde im Einsatz. (CS)

