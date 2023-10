Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete - zwei verletzte Personen

Essen-Bredeney, Lerchenstraße, 11.10.2023, 12:44 Uhr (ots)

Heute, am 11.10.2023, ist der Leitstelle der Feuerwehr Essen über den Notruf 112 ein Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in der Lerchenstraße gemeldet worden. Sofort wurden zahlreiche Einsatzkräfte zu der Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten diese bereits von außen ein Brandereignis bestätigen. Im Erdgeschoss der Unterkunft war ein Zimmer in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, die unter Atemschutz mit einem handgeführten Strahlrohr den Brand schnell unter Kontrolle bringen konnte, ist eine Brandausbreitung verhindert worden. Das betroffene Zimmer brannte vollständig aus. Zwei Mitarbeitende der Unterkunft, die selbstständig Löschversuche unternommen hatten, sind leicht verletzt und durch den anwesenden Rettungsdienst begutachtet worden. Durch eine Rauchausbreitung innerhalb der Räumlichkeiten wird zurzeit eine alternative Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner durch die Stadt Essen geprüft. Warum der Brand ausgebrochen ist, ist bisher unklar. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, diversen Sonderfahrzeugen, dem Führungsdienst, sowie dem Rettungsdienst für rund eineinhalb Stunden im Einsatz. (CS)

