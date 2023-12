Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallhergang unklar - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 16 Uhr fuhr ein 47-jähriger Opel-Fahrer die Linksabbiegerspur der L 594 entlang, um anschließend in die Hauptstraße in Richtung Wiesloch abzubiegen. Hierbei missachtete der 47-Jährige den Vorrang eines 35-jährigen Nissan-Fahrers, der ebenfalls die L594 in entgegengesetzter Fahrtrichtung nach Walldorf entlangfuhr und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan gegen einen verkehrsbedingt haltenden Daimler-Benz eines 66-Jährigen geschleudert. Dieser befand sich zum Unfallzeitpunkt auf der Hauptstraße in Richtung Baiertal. Der Gesamtschaden wird nach derzeitigen Ermittlungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Über das Verletzungsbild kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Da der Unfallhergang nach bisherigen Erkenntnissen nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet daher um die Unterstützung von Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten bzw. sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

