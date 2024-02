POL-CLP: Cloppenburg/Emstek - Versammlung unter dem Motto "Demo gegen die Ampelregierung" mit Blockadeaktion

Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Diebstahl einer Geldbörse Am Freitag, 9. Februar 2024, gegen 15.00 Uhr, hielt sich eine 65-jährige Frau in einem Lebensmittel-Discounter in der Vechtaer Straße auf. Hier wurde ihr die Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche, welche im Einkaufswagen lag, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen. Lohne - Versuchter Einbruch in eine Halle Am ...

