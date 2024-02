POL-CLP: POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Emstek - Versuchter Diebstahl einer Sattelzugmaschine In der Zeit von Freitag 09.02.2024, 23:00 Uhr bis Samstag 10.02.2024, 02:00 Uhr kam es auf einem Speditionsgelände in der Otto-Hahn-Straße in Emstek zu einem versuchten Diebstahl einer Sattelzugmaschine. Zwei unbekannte Täter versuchen sich durch Aufbohren der Fahrertür Zutritt in das Fahrzeuginnere zu verschaffen. Schließlich lassen sie von der Tatausführung ab und flüchten fußläufig in unbekannte Richtung. Die Personen trugen schwarze Kleidung. Eine Person war mit weißen Schuhen und eine mit einem Rucksack bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 10.02.2024 gegen 12:43 Uhr befuhr ein 62-jähriger Cloppenburger mit einen Ford-Mondeo die Friesoyther Straße und geriet in eine Polizeikontrolle. Hierbei hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Cloppenburg - Illegale Müllentsorgung

Am Samstag, den 10.02.2024 entsorgte eine 35-jährige aus Cloppenburg wiederholt Haushaltspapiermüll auf dem Grünstreifen im Ziegeleidamm in Cloppenburg. Gegen die Betroffene wurden diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Samstag, 10.02.2024, 11:01 Uhr befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Cappeln den Cappelner Damm in Cloppenburg. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,92. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Sonntag, den 11.02.2024 gegen 02:50 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Cloppenburg auf offener Straße zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 31-jähriger aus Cloppenburg schlägt mit der Faust in das Gesicht eines 32-jährigen aus Cloppenburg. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme rennt ein 25-jähriger aus Cloppenburg auf einen 19-jährigen aus Cloppenburg zu und versucht diesen zu schlagen. Dieser wird bei dem Versuch durch die eingesetzten Beamten zu Boden gebracht und dort fixiert.

