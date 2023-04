Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Spiegel abgefahren - weggefahren!

Michelstadt (ots)

In der Nacht vom Freitag (07.04.) zum Samstag (08.04.) fuhr in der Heinrich-Arzt-Straße ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Etwa 500 EURwird den Fahrzeugführer die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches um linken Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Erbach unter der 06062 / 953 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell