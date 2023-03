Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Einbruch in Wohnung

Bad Wildbad (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Montag in eine Wohnung im Bad Wildbader Ortsteil Calmbach eingebrochen.

Der Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum zwischen 09:15 und 14:00 Uhr über die Wohnungstür gewaltsam Zutritt in die in einem Mehrfamilienhaus in der Birkenstraße befindliche Wohnung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchwühlte er mehrere Schubladen und konnte mit Diebesgut in Form eines niedrigen vierstelligen Bargeldbetrags unbemerkt aus der Wohnung fliehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Max Hermann, Pressestelle

