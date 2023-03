Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagabend bei Pforzheim ereignet haben soll, ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion und sucht Zeugen.

Den derzeitigen Informationen zufolge war der Fahrer eines Opels kurz nach 19 Uhr auf der Würmtalstraße von Pforzheim in Richtung Würm unterwegs, als ihm seinen Angaben zufolge ein anderes Auto auf seiner Fahrspur entgegenkam, das gerade einen weiteren Wagen überholte. Daraufhin soll der Opelfahrer nach links ausgewichen sein, infolgedessen er mit dem Bordstein und einer Sandsteinmauer am linken Fahrbahnrand kollidierte. Durch den Unfall wurde der Opelfahrer nach bisherigen Informationen leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Opel entstand laut ersten Schätzungen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Weiterhin wurden ein Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr offenbar einfach weiter, auch über den Autofahrer, der von ihm überholt worden sein soll, ist bisher nichts Konkreteres bekannt. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Opel und einem der beiden anderen Fahrzeuge kam es nicht.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, insbesondere auch den Fahrer des Wagens, der überholt worden sein soll, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

