Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagmorgen, den 11.02.2024, gegen 3:15 Uhr werden die Polizeibeamten der Polizei Friesoythe zu einem Verkehrsunfall an der Eschstraße im Saterland gerufen. Die Beamten stellten vor Ort einen verlassenen PKW fest, der in das Gleisbett der dortigen Eisenbahnstrecke geraten war. Im Nahbereich konnten die Beamten zwei Männer antreffen, die als Fahrzeugführer in Betracht kamen. Da die Fahrzeugführereigenschaft der beiden alkoholisierten Männer nicht geklärt werden konnte, wurde jeweils eine Blutprobenentnahme durch die Polizei angeordnet. Einer der beiden verdächtigen Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ob an der Bahnstrecke ein Schaden entstand, konnte in der Nacht nicht geklärt werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Tel: 04491/9339-0) in Verbindung zu setzen.

Bösel - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntagmorgen, 11.02.2024, gegen 1:35 Uhr wurde ein Mazda-Fahrer in der Industriestraße in Bösel durch die Polizei kontrolliert. Der Fahrzeugführer war im Vorfeld durch Fahren in Schlangenlinien aufgefallen. Bei einer Atemalkoholkontrolle stellten die Beamten einen Alkoholgehalt von 2,45 Promille fest, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des PKW-Fahrers.

