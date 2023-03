Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auffahrunfall auf der Schänzle-Brücke - insgesamt rund 30.000 Blechschaden

Konstanz (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Schänzlebrücke ist am Donnerstagmorgen Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro entstanden. Ein 52-jähriger Kia-Fahrer war auf der Schänzlebrücke in Richtung Schweiz unterwegs. An der Kreuzung zur Gartenstraße prallte der Kia in einen an der dortigen Ampel verkehrsbedingt wartenden Opel Vivaro eines 31-Jährigen, der in der Folge auf einen davorstehenden Citroen C3, dieser auf einen Suzuki Swift und dieser wiederum auf einen VW Golf aufgeschoben wurde. Die 31 Jahre alten Fahrerin des Suzukis und der 35-jährig Golf-Fahrer erlitten durch die Kollision Verletzungen und mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell