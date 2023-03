Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Stetten, Lkr. Konstanz) Mann bei Waldarbeiten verletzt (22.03.2023)

Engen-Stetten (ots)

Ein Mann hat sich bei Waldarbeiten zwischen Zimmerholz und Stetten am frühen Mittwochabend Verletzungen zugezogen. Gegen 17:30 Uhr war ein 58-Jähriger im dortigen Waldgebiet mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Dabei kam er während eines Schnitts rücklings zu Fall und verletzte sich am Rücken. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten unterstützte die Feuerwehr Engen mit 23 Mann bei der Bergung des Verletzten. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in eine Klinik.

