Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungsbrand in Fachwerkhaus in Waldau: Bewohnerin verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es gegen 23:30 Uhr in der Kasseler Straße im Kasseler Stadtteil Waldau zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die 57-jährige Bewohnerin der betreffenden Wohnung erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Hausbewohner und die Gäste eines angrenzenden Hotels blieben unverletzt. Wie die mit den ersten Ermittlungen am Brandort befassten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, war der Brand in der Küche der Wohnung im 1. Stock ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr konnte durch ihren Einsatz ein Ausbreiten des Feuers auf das gesamte Fachwerkhaus und ein Übergreifen auf das Hotel verhindern, dennoch ist die betreffende Wohnung durch den Brand und die entstandene Verrußung unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 100.000 Euro. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Brandstelle für die weiteren Brandursachenermittlungen beschlagnahmt.

Wodurch das Feuer ausgelöst worden war, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

