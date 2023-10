Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0591 --Polizei begleitet Heimspiel gegen TSG Hoffenheim--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-wohninvest Weserstadion Zeit: 07.10.2023, 18:30 Uhr

Der SV Werder Bremen spielt am Samstag um 18:30 Uhr zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Der Veranstalter rechnet mit einem ausverkauften Stadion.

Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße circa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Die Polizei Bremen empfiehlt daher den mit Fahrzeugen anreisenden Zuschauern, den angebotenen "Park-and-Ride"-Service vom Hemelinger Hafen zu nutzen. Durch das erwartungsgemäß hohe Verkehrsaufkommen ist bei der An- und Abreise mit Verkehrsverzögerungen und -behinderungen zu rechnen.

Die Straße Am Wall ist zwischen Herdentor und Altenwall gesperrt. Zudem ist die Martinistraße seit Donnerstag in den Grenzen Bredenstraße und Langenstraße in Richtung Bürgermeister-Smidt-Straße eine Einbahnstraße. Darüber hinaus ist die Hastedter Heerstraße/Sebaldsbrücker Heerstraße im Bereich des Zeppelintunnels voll gesperrt. Diese Sperrungen können am Spieltag zusätzlich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im innerstädtischen Bereich führen. Bitte beachten Sie unbedingt auch die aktuellen Rundfunkdurchsagen am Spieltag.

Die Polizei weist darauf hin, dass es im Umfeld von Fußballspielen immer wieder zu einer Häufung von Autoaufbrüchen kommt. Es wird daher gebeten, keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell