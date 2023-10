POL-HB: Nr.: 0588 --Polizei beschlagnahmt Baseballschläger und Schusswaffe

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt/Altstadt, Zeit: 02.10.2023, 03.10.2023 , 04.10.2023, 16:25 Uhr/15:15 Uhr/01:20 Uhr In den vergangenen drei Tagen kam es in Bremen-Mitte zu mehreren Raubtaten. Einsatzkräfte der Polizei konnten dabei drei junge Straßenräuber festnehmen. Am Montag war ein 68-Jähriger mit seiner Tante gegen 16:25 Uhr in der Altstadt unterwegs, als ihm ein 23-Jähriger von hinten die ...

mehr