POL-HB: Nr.: 0587 --Überfall auf Boutique

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte/Neustadt Zeit: 01.10.2023 Am vergangenen Wochenende hatten es die Einsatzkräfte vor allem in der Innenstadt vermehrt mit Raubtaten zu tun. In der Nacht zu Sonntag stellten Polizisten drei junge Straßenräuber in der Bahnhofsvorstadt und der Neustadt. Zunächst waren zwei 57 und 59 Jahre alte Männer gegen 00:35 Uhr in der Birkenstraße unterwegs, als sie von zwei jungen Männern ...

mehr