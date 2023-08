Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Nach Alleinunfall Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 8.8.2023 ereignete sich gegen 7.15 Uhr ein Alleinunfall auf der L 850 in Höhe Albersloh. Ein 55-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die L 850 aus Richtung Rinkerode kommend. In einer Rechtskurve verlor der Drensteinfurter die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte in den angrenzenden Graben und wieder zurück auf die Straße. Der Autofahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei dem 55-Jährigen Atemalkohol fest. Sein Atemalkoholtest war positiv, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den Drensteinfurter ein und stellten seinen Führerschein sicher. Es entstand ein Sach- und Flurschaden von etwa 3.500 Euro.

