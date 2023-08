LPI-NDH: Einbruch in Keller

Holzthaleben (ots) - In der Bachstraße kam es am gestrigen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Autofahrerin übersah einen vorfahrtsberechtigten PKW. In der weiteren Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurde eine Insassin verletzt. Es entstand unfallbedingter Sachschaden an den Autos. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

