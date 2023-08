Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler

Holzthaleben (ots)

In der Bachstraße kam es am gestrigen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Autofahrerin übersah einen vorfahrtsberechtigten PKW. In der weiteren Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurde eine Insassin verletzt. Es entstand unfallbedingter Sachschaden an den Autos.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell