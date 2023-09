LPI-SHL: Über zwei Promille

Breitungen (ots) - Knapp 7.000 Euro Beute machten in der Nacht zu Montag bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Garage in der Werrastraße in Breitungen. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafften, entwendeten sie zwei E-Scooter, ein Akkuladegerät und eine Angelrute. Sachdienliche Hinweise auf die Täter bzw. auf den Verbleib des Diebesgutes nimmt die Meininger Polizei telefonisch unter der Rufnummer 03693 591-0 (Aktenzeichen: 0250611) entgegen. ...

