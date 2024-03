POL-SI: Ladendiebe entwendeten zahlreiche Zigarettenschachteln - #polsiwi

Siegen / Kreis Siegen-Wittgenstein (ots) - KIA bei der Polizei - Was hat es damit auf sich? Und warum gibt es Extremismusbeauftragte in jeder Kreispolizeibehörde? Hinter diesen beiden Fragen verbirgt sich eine ganze Menge. Und es geht über das hinaus, was man so über den Polizeialltag kennt. Daher möchte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein in der nächsten ...

mehr