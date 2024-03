Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 12-jähriger Rollerfahrer stürzt - flüchtiger Unfallverursacher ermittelt - Polizei sucht Unfallzeugen -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am gestrigen Mittwochmittag (13. März) ist zu einem Verkehrsunfall in der Schießbergstraße gekommen. Ein 12-jähriger Rollerfahrer verletzte sich hierbei, der Unfallverursacher war flüchtig.

Gegen 13:10 Uhr war der 12-Jährige mit seinem City-Roller auf dem Gehweg der Schießbergstraße in Richtung dortige Schule unterwegs. Nach Angaben des Jungen sei an der Einmündung zur Straße "Am Steinbruch" aus dieser Straße ein Paketzulieferfahrzeug gekommen. Dieses habe bei der Anfahrt auf die Einmündung seine Geschwindigkeit kaum verringert, so dass der 12-Jährige eine Vollbremsung durchführte, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei stürzte er zu Boden. Der Paketzulieferer sei dann, zum Teil auf dem Gehweg fahrend, nach links in die Schießbergstraße abgebogen, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Unklar ist, ob es hierbei auch eine Kollision zwischen dem 12-Jährigen und dem Zustellerfahrzeug kam.

Die alarmierte Polizei konnte den 37-jährigen Paketzulieferer in der Nähe des Unfallortes antreffen. Dieser gab an, dass er den Unfall nicht bemerkt und den Jungen nicht gesehen habe. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallgeschehen und der Frage nach einer Kollision dauern an. Der 12-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die nicht im Rahmen der Unfallaufnahme angehört wurden, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell