Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zahlreiche Altreifen in Waldgebiet entsorgt - #polsiwi

Siegen (OT Oberschelden) (ots)

Am Dienstagmorgen (12.03.2024) ist die Polizei in ein Waldgebiet bei Siegen-Oberschelden gerufen worden. Ein Zeuge gab an, dass er zahlreiche Altreifen in einem Waldgebiet gefunden habe.

Vor Ort stellten die Beamten rund 80 Altreifen fest. Die Örtlichkeit befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 45 im Bereich eines Wirtschaftsweges, der in Richtung Oberschelden führt.

Laut Zeugenaussagen sind am Montagnachmittag (11.03.2024) Fahrzeuggeräusche im Bereich des Fundortes festgestellt worden. Möglicherweise wurden die Reifen zu dieser Zeit entsorgt.

Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell