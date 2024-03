Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Zwischen Dienstagabend (12. März) und der Nacht zu Mittwoch ist es in der Straße "Friedrichsplatz" zu einem Einbruch in eine Bäckerei gekommen.

Der oder die unbekannten Täter hatten nach bisheriger Kenntnislage zunächst erfolglos versucht, eine Eingangstür im rückwärtigen Gebäudebereich gewaltsam zu öffnen. Anschließend drangen sie in einen angrenzenden Schuppen ein. Von dort öffneten die Eindringlinge ebenfalls gewaltsam ein Fenster und konnten so in die Backstube und von dort in das Ladenlokal gelangen. Hier erbeuteten die Täter eine kleinere Bargeldmenge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigem Kenntnisstand dürfte der Tatzeitraum zwischen Dienstagabend 18:00 Uhr und Mittwochmorgen 01:15 Uhr gelegen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell