Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 54-jähriger Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt - #polsiwi

Bad Berleburg(OT Elsoff) (ots)

Bei einem Unfall auf der L 902 bei Elsoff ist am Freitagnachmittag (08.03.2024) ein 54-Jähriger schwer verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Krad in Richtung Elsoff unterwegs. Vor ihm fuhr der PKW eines 20-Jährigen. Nach ersten Ermittlungen setzte der Kradfahrer zum Überholmanöver an. Der Autofahrer bemerkte dies zu spät und startete ein Abbiegemanöver nach links in einen Feldweg. Dabei erfasste er den 54-Jährigen, der mit seinem Krad stürzte.

Aufgrund der Verletzungen kam der Kradfahrer mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand 11.000 Euro Sachschaden.

