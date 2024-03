POL-SI: Verkehrsunfall in Weidenau - 7-jähriges Kind leicht verletzt #PolSiWi

Burbach (OT Niederdresselndorf) (ots) - Am Dienstagnachmittag (05.03.2024) ist eine 48-jährige Frau bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Niederdresselndorf verletzt worden. Gegen 16:15 Uhr sind Polizei und Feuerwehr in den Lehrerweg gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand in einem Zimmer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle. Eine 48-Jährige wurde durch ...

