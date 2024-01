Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Blieskastel-Lautzkirchen

Blieskastel (ots)

Am 21.01.2024, in der Zeit zwischen 18:00 und 19:45 Uhr, kam es in der Neunkircher Straße von Blieskastel zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit einer dahinter geparkten VW B-Klasse und beschädigte diese. Die Kollision fand im Bereich des vorderen Kennzeichens statt. Der Scha-den wurde vermutlich durch eine Anhängerkupplung verursacht.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg (06841-1060) oder dem Polizeirevier in Blieskastel (068429270) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell