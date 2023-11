Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 05.11.2023

Peine (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Zeit zwischen dem 01.11.23 und 04.11.2023 kam es im Bereich des Windmühlenwall in Peine zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Dort wurde die Eingangstür aufgehebelt, Diebesgut wurde nicht entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Sachbeschädigung

In der Gerhardstraße in Groß Ilsede wurde die Fensterscheibe eines Geschäftes mit einem Gullydeckel eingeworfen. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Tatzeitraum ist vom 03.11.23, 23 Uhr bis zum 04.11.23, 08 Uhr.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 28.10.23 und dem 02.11.23 wurden in der Telemannstraße in Peine drei Pkw mit einer derzeit unbekannten Flüssigkeit übergossen, wodurch der Lack augenscheinlich beschädigt wurde. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter 05171 999 0 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Am 04.11.23 gegen 03:30 Uhr kam es in der Goethestraße in Groß Lafferde zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Der bislang unbekannte Täter hebelte an der Terrassentür des Hauses. Durch die Geräusche wurde der Geschädigte wach, als das Licht im Gebäude anging flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person Am 05.11.2023 um 07:09 Uhr kam es auf der B65 zwischen Dungelbeck und Peine zu einem Verkehrsunfall. Ein 18jähriger befuhr mit einem VW Touran die B 65 in Richtung Peine. In Höhe des Abzweiges zum Klinikum kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde hierbei lebensgefährlich verletzt. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Der Verletzte wurde in eine Klinik verbracht. Am Unfallort waren ein Rettungshubschrauber, Rettungswagen und Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Dungelbeck und Kernstadt Peine, 4 Streifenwagen der Polizei Peine und eine Firma zur Straßenreinigung eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B65 voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell