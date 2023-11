Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 04.11.2023, 09:00 Uhr - 05.11.2023, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zeit: Samstag, 04.11.2023, 17:48 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Am Salgenteich.

Hergang: Am Samstagabend kam ein 33-jähriger Mann aus Salzgitter mit seinem Ford Ranger nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er auf einen geparkten VW Golf, welcher gegen einen abgestellten Smart geschoben wurde. Der Smart wiederum wurde gegen einen VW Polo gedrückt, welcher an einem weiteren VW Golf zum Stehen kam. Alle fünf beteiligten Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt. Der Ranger und ein Golf mussten abgeschleppt werden. Der Salzgitteraner gab an, dass er einem wendenden Fahrzeugführer eines grau/schwarzen Kombis mit Kennzeichen aus Goslar habe ausweichen müssen. Der Fahrzeugführer hätte den Unfallort anschließend unerlaubt verlassen. Die Schäden werden auf über 10.000 Euro geschätzt. Personenschäden sind nicht entstanden.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 33-Jährigen wahr. Eine anschließend durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Alkoholwert von 1,09 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt. Anschließend musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Gegen den Salzgitteraner wurde aufgrund der Alkoholisierung ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Gegen den flüchtigen Kombi-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad unter "05341-825 0" in Verbindung zu setzen.

