Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach einem räuberischen Diebstahl in Salzhemmendorf

Salzhemmendorf (ots)

Am 03.10.2023 kam es gegen 14:20 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einer Tankstelle in der Calenberger Allee in Salzhemmendorf. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der bislang unbekannte Täter die Tankstelle, steckte Bierdosen in seinen Rucksack und entwendete diese. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle sprach den bislang Unbekannten daraufhin an, woraufhin dieser mitteilte, dass er eine Pistole dabeihabe. Anschließend sei der Mann auf ein graues älteres Fahrrad gestiegen und habe sich von der Tankstelle entfernt. Die Mitarbeiterin verständigte anschließend die Polizei.

Der unbekannte Beschuldigte wird als männlich, ca. 1,80 m groß, mit schwarzen Haaren und schwarzem Bart sowie mit einer schwarzen Sonnenbrille, einem rot-schwarzen Trainingsanzug und einer grauen Steppweste bekleidet, beschrieben. Weiterhin habe der Mann einen schwarzen Rucksack mit grauen Applikationen mit sich geführt.

Zudem sei auch noch ein weiterer Kunde in der Tankstelle gewesen, welcher die Situation miterlebt habe. Dieser Kunde wird nun als Zeuge gesucht und gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Münder zu melden.

Außerdem werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zum Täter machen können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Münder unter 05042/50640.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell