Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht auf der Landesstraße 434 - Wer kann Hinweise geben?

Hessisch Oldendorf (ots)

Heute (29.09.2023) kam es gegen 11:25 Uhr auf der Landesstraße 434 bei Hessisch Oldendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, fuhr eine 23-jährige Frau aus Hessisch Oldendorf mit ihrem Pkw aus Hessisch Oldendorf kommend in Richtung Fuhlen. Von der Bundesstraße 83 (Fahrtrichtung Hameln) näherte sich ein hellsilberner Pkw. Dieser fuhr in den fließenden Verkehr ein, touchierte dabei den Pkw der Geschädigten hinten rechts (kurz hinter der hinteren Tür) und fuhr dann weiter. Der silberne Pkw soll mit zwei älteren Personen besetzt gewesen sein. Er entfernte sich anschließend in Richtung "Münchhausenring" in Hessisch Oldendorf. An dem Pkw der Geschädigten entstand Sachschaden.

Die Polizei Hameln bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher, Angaben zum Unfallhergang oder dem verursachenden Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell