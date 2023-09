Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Eisdiele - Polizei sucht Hinweisgeber

Bad Pyrmont (ots)

In der Nacht von Donnerstag (28.09.2023), gegen 22:00 Uhr, auf Freitag (29.09.2023), gegen 02:10 Uhr, kam es in einer Eisdiele im Postweg in Bad Pyrmont zu einem Einbruch. Nach bisherigen Erkenntnissen, verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zum Gebäude. Anschließend versuchte er, in weitere Räumlichkeiten zu gelangen, was jedoch misslang. Der unbekannte Täter entwendete einen Behälter mit Eis, sowie ein Getränk.

Personen, die zum Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

