Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Quad entwendet- Zeugensuche

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen gestern, 22.30 Uhr und heute, 11.00 Uhr widerrechtlich auf ein Grundstück in der Inselsbergstraße. Der oder die Täter beschädigten unter anderem den Rollladen einer Garage um ein dahinter befindliches Quad, sowie Akkuwerkzeuge und einen hochwertigen Grill zu stehlen. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von circa 13.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im genannten Bereich festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0082608/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell