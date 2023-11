Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des PK Peine, Freitag/ Samstag 03./ 04.11.2023

Unfall mit einer Wildschweinrotte

Ort: Peine, Bundesstraße 65, FR Berkum, 03.11.2023 19:24 Uhr Gleich drei Pkw verunfallten als eine Wildschweinrotte die plötzlich die Fahrbahn querte und mit den Autos zusammenstießen. Zwei Tiere verendeten noch vor Ort. Des Weiteren konnten zwei Verkehrsteilnehmer die Fahrt nicht mehr fortsetzen, da das jeweilige Auto aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit war. Es erfolgte seitens der Polizei eine kurzzeitige Sperrung. Der Gesamtschaden wird auf 4500,00 Euro geschätzt.

Körperverletzung

Ort: Peine, Am Anger, 03.11.2023, 19:50 Uhr Ein 35jähriger Mann geriet mit einer 38jähriger Peinerin in deren Wohnung zunächst in einen Streit. Als dem Mann offensichtlich die Argumente ausgingen, artete die verbale Diskussion aus. Der Partner, 39 Jahre, der Wohnungsinhaberin forderte ihn daraufhin auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Das Missfiel dem Übeltäter jedoch derart, dass er zuerst den Mann würgte und die zu Hilfe eilende Frau schubste. Beide Personen wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war allerdings nicht erforderlich. Neben der Einleitung diverser Strafverfahren wurde der Beschuldigte, der sich vor der hinzugerufenen Polizei nach wie vor uneinsichtig zeigte, dem Gewahrsam zugeführt.

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Ort: Peine, Rosenthaler Straße 10, 03.11.2023 21:20 Uhr Ein aufmerksamer Bürger alarmierte umgehend die Polizei als er drei Personen dabei beobachtete, wie diese versuchten eine Zigarettenautomaten aufzubrechen. Diese ergriffen daraufhin in verschiedene Richtungen umgehend die Flucht. Eine sofortige Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt 1000,00 Euro.

